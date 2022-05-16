Возрождение «Москвича» и сохранение Lada: объявлено о сделке по национализации российских активов Renaut

Российские активы французской автомобильной корпорации Renault переходят в государственную собственностью. Доля в АвтоВАЗе передана подведомственному Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), завод «Рено Россия» – правительству Москве. О подписании соответствующих соглашений сообщает Минпромторг РФ в своем телеграм-канале.

Renault принадлежало 67,61% в СП с «Ростехом», созданном для управления АвтоВАЗом. Согласно условиям сделки, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех». 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы.

«Передача доли группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», – прокомментировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сервисное обслуживание автомобилей Renaut на территории России теперь будет осуществлять АвтоВАЗ. Предприятие продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada.

Надо отметить, что подписанные соглашения подразумевает возможность обратного выкупа концерном Renault своей доли в АвтоВАЗе в течение последующих шести лет.

Добавим, что на заводе «Рено Россия», который перешел в собственность Москвы, будут производить автомобили под историческим брендом «Москвич». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Градоначальник пообещал сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников.

Собянин также сообщил, что основным технологическим партнером возрожденного автозавода «Москвич станет КаМАЗ. «На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей», – написал мэр.

Также, по его словам, планируется локализовать производство в России максимального количества автокомпонентов.

Renault владел производственной площадкой в Москве с 2005 года. На заводе производились модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.

Напомним, группа Renault остановила производство на московском предприятии 23 марта. Решение было принято на фоне российской военной спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля. В конце апреля стало известно о планах Renault передать российские активы НАМИ. В Минпромторге РФ отмечали, что это будет «сделка за рубль» с возможностью обратного выкупа.

Москва, Наталья Петрова

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