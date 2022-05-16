«Renault незримо остается», – автоюрист о возрождении «Москвича»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о национализации завода Renault и выпуске легковых автомобилей под брендом «Москвич». Помогать будет КамАЗ, и в перспективе здесь начнут выпускать электромобили.

«Пока непонятны перспективы и подробности того, как это (выпуск «москвичей») будет происходить. По условиям соглашения, Renault имеет право обратного выкупа в течение шести лет. То есть если что-то будет создано, они смогут это выкупить. И это право показывает, что Renault незримо остается», – прокомментировал «Новому Дню» руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов. По его мнению, у правительства Москвы вполне может получиться наладить выпуск автомобилей, но к какому моменту, зависит от того, есть ли уже разработки или все будут делать с нуля. Не исключено, что «Москвич» выйдет с конвейера уже через год. «Насколько популярным он будет, пока непонятно. Авторынок переживает не лучшие времена, в апреле продажи сократились на 78%. Рынок будет налаживаться, в том числе за счет параллельного импорта, снизилась ключевая ставка, люди будут брать автокредиты. Медленно-медленно будет идти восстановление, не взрывной характер, конечно, но будет. Если новая модель придется по вкусу автомобилистам, то спрос вполне может быть. Но все еще и от цены зависит», – добавил Едрышов.

Напомним, группа Renault остановила производство на московском предприятии 23 марта, после известных событий конца февраля. В конце апреля стало известно о планах Renault передать российские активы НАМИ. В Минпромторге РФ отмечали, что это будет «сделка за рубль» с возможностью обратного выкупа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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