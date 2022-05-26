«АвтоВАЗ» продлил период простоя из-за отсутствия комплектующих

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» продлил простой из-за отсутствия деталей еще на неделю. Предприятие не будет работать с 30 мая до 3 июня. Об этом сообщил представитель независимого профсоюза работников автозавода Леонид Емшанов.

По его словам, вынужденный простой не распространяется на сотрудников, которые задействованы в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности «АвтоВАЗа», изготовлении запчастей и работах над новыми проектами. Остальным предприятие выплачивает компенсацию в размере двух третей средней заработной платы.

Ранее «АвтоВАЗ» перенес плановый корпоративный отпуск с летних месяцев на апрель из-за проблемы с поставками электронных компонентов.

Кроме того, с 6 июня автоконцерн переведет работников заводов в Ижевске и Тольятти на четырехдневную рабочую неделю. Такой режим будет действовать три месяца и коснется всех сотрудников предприятия.

Тольятти, Наталья Петрова

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