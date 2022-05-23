Владельцев праворульных авто штрафуют из-за говорящих по телефону пассажиров

Владельцам праворульных машин начали приходить штрафы за использование телефонов. Дело в том, что нейросеть пока не видит разницы между водителем и пассажиром. Об этом сообщает портал Autonews.

Как рассказал представитель компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов, в Москве 97% автомобилей с левым рулем, поэтому и нейросеть настроена для них. Подобные ошибки всегда случались даже в самых идеальных условиях.

«У нас есть некая заготовка, шаблон для нейросети, в 97% случаев мы можем быть уверены, что информация от камеры будет достоверной. Над остальными нюансами придется поработать. Нейросети нужно будет «скормить» огромный объем материалов и изображений с праворульными автомобилями. Особенно это важно в регионах, куда также приходят такие виды фиксаций», – рассказал специалист.

По его словам, в этом случае инспектор ГИБДД, оформивший нарушение, должен нести ответственность, так как он не рассмотрел внимательно полученное с камеры изображение.

Впрочем, водителям не составит труда оспорить такой штраф, необходимо направить в ГИБДД любые данные о своей машине, которые подтверждают, что автомобиль праворульный.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»