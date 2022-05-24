Режим закрытого неба в 11 аэропортах России продлен в 15-й раз

Росавиация в 15-й раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрет на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты будет действовать до 03:45 мск 31 мая 2022 года.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Росавиация советует уточнять обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний на их официальных сайтах.

Аэропорты на юге и в центре России были закрыты 24 февраля после начала спецоперации на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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