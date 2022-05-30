Водительские права и полис ОСАГО можно будет предъявить в виде QR-кода

Минцифры и МВД готовят к запуску сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«В планах – запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто», – говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время усилиями специалистов обоих ведомств «ведется проектирование сервиса», также анализируются нормативные правовые акты.

Кроме того, как отметили в Минцифры, готовится к запуску функция онлайн-оформления европротокола на «Госуслугах Авто».

Приложение «Госуслуги Авто» было запущено Минцифры совместно с МВД в сентябре прошлого года. Его главный функционал – возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и в случае необходимости предъявить его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода.

Москва, Наталья Петрова

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