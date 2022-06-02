Цены на автомобили с пробегом в России падают второй месяц подряд

Стоимость подержанных автомобилей в России снижается второй месяц подряд. В апреле средние цены снизились на 16% по сравнению с мартом, а в мае стоимость выставленной на продажу машины с пробегом упала к апрелю на 12% и составила 851 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец.

При этом, по ее словам, предложение выросло на 7%, а спрос не изменился, сообщае РИА «Новости». В целом с начала года подержанные автомобили подорожали в среднем на 5%.

«Спрос на машины не растет, и продавцы, которые заинтересованы быстрее продать авто, вынужденно снижают цены. При этом летом, в отпускной сезон, продажи авто всегда идут на спад, поэтому тренд на снижение стоимости может продлиться», – объяснил аналитик Drom Алексей Гришин (цитата по rg.ru).

Самой большой популярностью пользуются подержанные Lada Priora, Toyota Corolla и Lada Granta. Эти модели подешевели за май в среднем на 6-7%.

Сильнее всего упали в цене дорогие модели – стоимостью от 2 млн рублей и выше. В частности, Mercedes с пробегом за прошедший месяц подешевел в среднем на 100-250 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

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