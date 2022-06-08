В МВД отказались наказывать гаишников за ошибочные штрафы

Министерство внутренних дел РФ не поддержало законопроект, предусматривающий административную ответственность сотрудников ГИБДД за ошибочные постановления о нарушении ПДД. Наказание уже предусмотрено федеральным законодательством.

Штрафовать гаишников предложили депутаты от ЛДПР и сенаторы, передает РИА «Новости». Поправки в КоАП предусматривают «административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности».

Авторы инициативы предлагали взыскивать с должностных лиц штраф в таком же размере, какой был выписан незаконно, но не менее 5 тысяч рублей.

В МВД пояснили, что за совершение противоправных действий должностные лица могут быть наказаны согласно Федеральному закону «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и в соответствии с КоАП. При этом в каждом выявленном случае проводится служебная проверка. «По результатам которой принимаются соответствующие меры реагирования», – заключили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

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