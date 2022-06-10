Российские водители нашли более 500 дорожных ловушек

Российские автомобилисты более 500 раз пожаловались на так называемые дорожные ловушки. Предложения и пожелания водителей учтут при организации дорожного движения. Об этом рассказал зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Проект по обнаружению дорожных ловушек был запущен в феврале. Госавтоинспекция попросила водителей сообщать о ситуациях, когда автовладелец считает, что соблюдает ПДД, но оказывается, что по той или иной причине нарушает их.

За это время в ГИБДД поступило более 500 обращений, пишет «За рулем». 65 из них касаются дорожных камер, в 116 жалобах описываются места, где автомобилисты вынуждены нарушать ПДД, а на организацию движения пожаловались 277 водителей. Чаще всего жалобы оставляли автомобилисты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Челябинска, а также Свердловской, Ростовской и Самарской областей.

«Больше половины обращений мы не считаем ловушками, но они содержат предложения от граждан по поводу того, как лучше организовать дорожное движение. И мы обязательно отправим все эти обращения в региональные комиссии по БДД, а так же передадим дорожникам через нашего партнера «Информавтодор» для анализа предложений и реализации, если предложения конструктивные», – отметил Холодов.

Москва, Зоя Осколкова

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