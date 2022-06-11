Запрет на полеты в аэропорты юга России снова продлен

Росавиация сообщила о продолжении запрета на полеты в аэропорты юга РФ и некоторых регионов центральной части страны. Режим ограничений будет действовать до 18 июня.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении ведомства.

Остальные аэропорты страны работают штатно.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала военной операции Минобороны РФ на Украине.

Москва, Светлана Антонова

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