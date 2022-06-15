В аэропорту Праги произошел сбой в системе управления полетами

В пражском аэропорту Вацлава Гавела вышла из строя система управления полетами. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в твиттере.

Технический сбой произошел в системе управления воздушным движением TopSky. Все вылеты были приостановлены. Прибытие разрешили лишь тем бортам, которые уже были в воздухе.

«Мы решаем ситуацию в сотрудничестве с диспетчерским центром», – говорится в сообщении.

Ранее Швейцария закрыла свое воздушное пространство из-за технических неполадок. Об этом сообщает служба аэронавигации Skyguide. Воздушные суда не смогут пересекать границы Швейцарии до дальнейшего уведомления. Служба принесла извинения пассажирам в аэропортах Женевы и Цюриха.

Прага, Зоя Осколкова

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