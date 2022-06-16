В России хотят ужесточить требования к получению водительских прав

С 1 сентября 2023 года в России могут ужесточить требования к выдаче водительских удостоверений категории D. Кроме того, живущих в РФ иностранцев хотят обязать обменивать национальные права на российские.

Министерство внутренних дел подготовило проект, согласно которому права категории D предлагается выдавать только если у автомобилиста уже есть годовой стаж вождения легкового или грузового автомобиля. В настоящее время удостоверение может получить любой гражданин, не имеющий опыта вождения, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Кроме того, водителям, которые были пойманы за рулем в пьяном виде или отказались от медосвидетельствования, предлагается запретить сдавать экзамен на права в ГИБДД в течение года после решения суда.

Также иностранным гражданам, проживающим на территории РФ, необходимо будет обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство. Сегодня иностранцы пользуются национальными правами, выданными бессрочно. При этом их состояние здоровья и водительские навыки «остаются непрозрачными».

«В целом, данные поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей», – заключил юрист.

Москва, Зоя Осколкова

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