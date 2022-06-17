В России снизилось число угонов и краж автомобилей

В России снизилось число краж автомобилей и автоугонов в первые месяцы 2022 года. Об этом свидетельствует статистика МВД.

По данным ведомства, в стране в январе-апреле зарегистрировано 2 380 преступлений, связанных с кражами транспортных средств, что на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет газета «Коммерсантъ». Лидерство в антирейтинге захватили Московская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская области, а также Санкт-Петербург.

Автоугонов стало меньше на 9,7%. В первые месяцы текущего года было совершено более 3,71 тыс. таких преступлений. Больше всего угонов зарегистрировано в Краснодарском, Красноярском, Алтайском краях, Москве и Подмосковье.

В МВД указали, что число хищений автомобилей на территории России снижается в последние несколько лет, и сейчас эта тенденция сохраняется.

Ранее страховщики предупреждали, что число угонов в стране может вырасти на фоне проблем с поставками запчастей зарубежными автопроизводителями, которые покинули отечественный рынок. Как отмечали участники рынки, машины будут похищать на разбор. Пока эти прогнозы не подтвердились, отмечает издание.

Москва, Наталья Петрова

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