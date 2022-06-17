Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что со стороны Пекина нет никаких ограничений на поставки запчастей для самолетов в Россию.

«Мы готовы поставлять в Россию запчасти, мы организуем такое сотрудничество. Сейчас они [авиакомпании] работают [над этим], у них есть определенные каналы», – цитирует дипломата ТАСС. Посол подчеркнул, что никаких ограничений в этом вопросе со стороны Китая нет.

Напомним, в рамках жестких санкций против России, введенных Западом в ответ на военную спецоперацию на Украине, ЕС, США и ряд других стран запретили поставки гражданских самолетов и запчастей. Под запрет попали также услуги техобслуживания и страхования самолетов. Западные владельцы потребовали от российских авиакомпаний до конца марта вернуть находящиеся в лизинге самолеты.

По данным Минтранса, Россия потеряла 78 из 1367 самолетов из-за рестрикций. Эти лайнеры были арестованы за рубежом и уже не вернутся в РФ.

Москва, Наталья Петрова

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