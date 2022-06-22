В Якутии потеряна связь со вторым за сутки самолетом

В Якутии пропал с радаров самолет Ан-30. Накануне экстренные службы сообщили об исчезновении в том же регионе Ан-2.

Воздушное судно направлялось из Якутска в Оленек. Примерно в 30 километрах от аэропорта назначения связь с самолетом была потеряна.

По данным МЧС, на борту находились пять человек экипажа и 6,3 т груза. Аварийный маяк не срабатывал.

На поиски вылетел вертолет Ми-8, сообщает телеграм-канал «112». По информации канала, пропавший самолет принадлежит научно-производственному предприятию «Мир».

Якутск, Зоя Осколкова

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