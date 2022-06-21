В Якутии ищут пропавший с радаров самолет Ан-2

Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии. На его борту находятся три человека, сообщает МЧС России. Самолет перевозил тонну груза. К поискам воздушного судна привлечена авиация, отметили в ведомстве.

Ан-2 вылетел в 6.30 по местному времени из Ус-Хатынга (Якутск) и должен был приземлиться на площадке «Вертикальный» Кобяйского района в 9.00. В назначенное время самолет не прибыл и пропал с радаров, говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, на борту находятся два члена экипажа и один пассажир, а также 1 тонна груза.

К поисковым работам привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний».

Следственный комитет в связи с исчезновением Ан-2 возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Якутск, Наталья Петрова

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