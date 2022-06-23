Международная организация заявила о проблемах в сфере авиабезопасности России

Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила о «существенных опасениях» за авиабезопасность России. Об этом пишет РБК со ссылкой на закрытый бюллетень организации от 15 июня.

Российские самолеты зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов нескольких стран, из-за чего возникают проблемы с лицензиями на радиооборудование и с сертификатами летной годности, говорится в документе. Дело в том, что воздушное судно может быть законно зарегистрировано только в одном государстве.

В ICAO подчеркнули, что если российские власти не решат проблему к 14 сентября, то в РФ, наравне с Эритреей и Бутаном, будут официально декларированы проблемы с обеспечением авиабезопасности.

ICAO – это специализированное учреждение ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. СССР присоединился к Чикагской конвенции и вступил в ICAO в 1970 году, а Россия стала его правопреемником в том числе по этому соглашению.

Российским авиакомпаниям пришлось регистрировать западные самолеты в национальном реестре из-за международных санкций, которые были введены с началом спецоперации РФ на Украине. По данным Росавиации, лизинговые компании расторгли в одностороннем порядке договоры аренды более 700 иностранных самолетов, а за рубежом были арестованы десятки принадлежащих российским перевозчикам лайнеров.

Москва, Зоя Осколкова

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