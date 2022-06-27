Россиян с некоторыми диагнозами предложили автоматически лишать водительских прав

Правительство РФ предложило автоматически лишать водительских прав россиян в случае ухудшения здоровья. Планируется, что данные о соответствующих диагнозах будут передаваться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия напрямую в ГИБДД.

Законопроект с изменеинями в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» внесен в Госдуму, пишут «Известия».

Сейчас россияне с выявленными противопоказаниями или ограничениями часто не ставят ГИБДД в известность о диагнозах. Водители продолжают пользоваться автомобилем, пока срок действия прав не истечет. Законопроект предполагает передачу сведений по итогам медосмотров, освидетельствований или оказания медпомощи в ГИБДД.

Планируется, что данные о выявленном заболевании или состояние, при котором нельзя водить автомобиль, будет вноситься в федеральный реестр в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Водителю предложат пройти медосвидетельствование. Если диагноз подтвердится, ранее выданное медзаключение аннулируют и выдадут новое. Если гражданин не явится на комиссию, медзаключение также аннулируют.

Все эти сведения через СМЭВ поступят в ГИБДД, и ведомство признает права недействительными. Россиянам, которым состояние здоровья позволяет водить машину, но с ограничениями, предложат получить новые права.

Москва, Наталья Рязанова

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