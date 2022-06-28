Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России.
Ограничения на выполнение полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста будут действовать до 03:45 мск 6 июля, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, запрет продлевается в 21-й раз подряд.
Для российских авиакомпаний продолжает действовать рекомендация организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация советует уточнять обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний на их официальных сайтах.
Аэропорты на юге и в центре России были закрыты 24 февраля после начала спецоперации на Украине. В Росавиации сочли полеты в эти районы небезопасными.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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