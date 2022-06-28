Российские владельцы премиальных авто готовы приобрести машины подешевле

В России владельцы автомобилей премиальных марок готовы пересесть на машины попроще ради экономии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом Auto.ru.

В опросе приняли участие около 1,3 тысячи человек. Треть (33%) респондентов заявили, что готовы приобрести автомобиль классом ниже. Еще 35% готовы пересесть на подержанную машину, и только 17,4% по-прежнему намерены купить новый автомобиль.

В частности, те, кто сейчас владеет Lexus LX, Porsche Cayenne, BMW X5 и X6, моделями Mercedes-Benz, а также автомобилями, купленными более чем за 5 млн рублей, рассматривают в качестве альтернативы седан бизнес-класса Toyota Camry. Владельцы Volkswagen Tiguan чаще всего рассматривают в качестве замены Volkswagen Polo и Skoda Octavia.

Ранее стало известно о том, что подержанные авто в России стали намного популярнее новых. По итогам января-мая 2022 года на каждый проданный новый автомобиль впервые в истории пришлось почти шесть реализованных машин с пробегом.

Москва, Зоя Осколкова

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