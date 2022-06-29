В России хотят отменить некоторые штрафы за мелкие нарушения ПДД

В России хотят внести изменения в «автомобильную» главу Кодекса РФ об административных правонарушениях. Поправки отменят штрафы за ряд мелких нарушений ПДД, но ужесточат ответственность за серьезные проступки.

Среди нововведений – отмена штрафа и замена его предупреждением за грязный госномер, забытые дома права или документы на машину, невключенный указатель поворота, а также за нарушение правил пользования световыми приборами и управление автомобилем с мелкими неисправностями, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Поправки предполагают и полный отказ от санкций для водителей, которые управляют транспортным средством, не прошедшим техосмотр.

В пояснительно записке к документу говорится, что внесение поправок в статью о неисправностях является вынужденной мерой. Если применять все положения списка технических поломок, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта.

Отмечается, что если в статье было предусмотрено предупреждение, то с середины апреля, согласно распоряжению ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции ограничивались им, а не сразу выписывали штраф. Теперь же от наказания в виде штрафа в таких статьях предлагается отказаться вовсе.

Вместе с тем, санкции за серьезные проступки, напротив, предполагается сделать строже. Так непристегнутый ремень штраф планируется увеличить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Также штраф в размере 5 тысяч рублей будет грозить за перевозку ребенка в машине без детского кресла (сейчас 3 тысячи рублей).

Вырастет и штраф за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда. За повторное превышение скорости на 40-60 км/ч вводится штраф в размере 2-5 тысяч рублей либо лишение прав на срок 4-6 месяцев.

В законопроекте отдельно приписано, что штрафы, предусмотренные за нарушения скоростного режима, действуют также и в случае превышения средней скорости. В ст. 12.9 КоАПа появилась фраза «Превышение установленной скорости движения транспортного средства, а равно проезд контролируемого участка со средней скоростью, превышающей установленную». Авторы документа отмечают, что основными видами нарушений ПДД, ставшими причинами аварий в прошлом году, стали именно нарушения скоростного режима движения – 17,5% от всех ДТП.

Москва, Зоя Осколкова

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