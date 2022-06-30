В России хотят увеличить максимальную скорость до 150 км/ч

Максимальная скорость движения на отдельных участках российских дорог может вырасти 150 км/ч. С таким предложением выступил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», – сказал Черников на пресс-конференции.

От напомним, что максимальная скорость на некоторых автострадах достигает 130 км/ч. При этом аварийность на этих дорогах не выросла с тех пор, как лимит увеличили со 110 км/ч.

«Нет, не выросла. Могу сказать, более того, что пропускная способность увеличилась и агрессия водителей уходит», – отметил представитель министерства в ответ на соответствующий вопрос.

Москва, Зоя Осколкова

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