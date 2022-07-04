Росавиация выплатит 1,3 млрд субсидий закрытым аэропортам юга

Росавиация выделит 1,29 млрд рублей в помощь 11 аэропортам России, которые не функционируют с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Завершен первый этап выплат субсидий аэропортам юга и центральной части России, деятельность которых временно приостановлена с 24 февраля 2022 года. В июле 2022 года на основании соглашений с Росавиацией 11 аэропортам будет предоставлено 1,29 млрд рублей», – сообщили в Росавиации.

Соглашения заключены с аэропортами в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Следующий этап – заключение дополнительных соглашений, приступить к нему планируется в августе 2022 года.

Государство рассчитывает, что субсидии частично покроют операционные расходы в период вынужденного простоя. Поддержка оказывается с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала.

Москва, Зоя Осколкова

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