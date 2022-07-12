Минтранс отказался увеличивать вес провоза животных в самолете

Министерство транспорта РФ не стало пересматривать правила провоза животных в салоне самолета. В ведомстве посчитали, что унификация требований к весу питомцев приведет к неоправданному и избыточному регулированию.

В настоящее время авиакомпании имеют право устанавливать свои правила перевозок животных на борту самолета с учетом специфики воздушных судов, компоновки пассажирской и грузовой кабин, а также индивидуальной политики качества предоставляемых услуг. Порядок разработан в том числе и с учетом мировой практики в соответствии с «Правилами перевозки животных» ИАТА (Life Animals Regulations).

«Выработка дополнительных рекомендаций для авиакомпаний в части установления более гибкого подхода к весу перевозимых в салонах самолетов животных не требуется», – сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

Согласно правилам ИАТА, на время взлета, снижения и посадки, а также при прохождении зоны турбулентности контейнер с животным должен быть размещен под сиденьем впереди стоящего кресла. Питомец в переноске должен иметь возможность развернуться, встать в полный рост, а также принять естественную позу в лежачем положении. Чаще всего требования к габаритам контейнера для животных таковы, что оптимальный вес питомца составляет как раз менее 8 кг, пояснили в Минтрансе.

Москва, Зоя Осколкова

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