В России упростили регистрацию импортных автомобилей

Правительство России отменило требование об обязательной установке «ГЛОНАСС» на импортируемые автомобили. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, теперь машины можно будет эксплуатировать без устройств вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Отмечается, что упрощенный порядок будет действовать до 1 февраля 2023 года

Ранее установка такого оборудования была обязательным условием для ввоза авто на территорию России и постановки машины на учет в ГИБДД.

Из-за антироссийских санкций у отечественных производителей систем вызова экстренных служб возникли проблемы с комплектующими. Предполагается, что отсрочка позволит компаниям-производителям перенастроить логистические цепочки.

Москва, Зоя Осколкова

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