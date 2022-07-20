В России допуск авиакомпаний к заграничным маршрутам хотят привязать к перелетам внутри страны

Право на выполнение международных рейсов для российских авиакомпаний в дальнейшем могут привязать к объему внутренних перелетов. Об этом сообщает на сайте Росавиации.

«Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков внесены изменения во временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии.

Эта мера позволит добиться выполнения поручения президента России Владимира Путина по достижению внутренних авиаперевозок в 2022 году уровня не менее 100 млн пассажиров.

Москва, Зоя Осколкова

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