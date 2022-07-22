Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты в 25-й раз

Ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре России продлены до 30 июля. Об этом сообщается на сайте Росавиации. Это уже 25-е продление режима закрытого неба в этой части страны. Полеты гражданских самолетов были ограничены 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени», – говорится в сообщении Росавиации. Самолеты по-прежнему не летают в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее запрет на полеты в эти воздушные гавани был продлен до 24 июля. Росавиция рекомендовала российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Москва, Наталья Петрова

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