В России садящихся за руль лишенцев будут сажать в тюрьму

В России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение без прав. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ вступила в силу 25 июля.

Уголовная ответственность ждет всех водителей за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ.

Если водитель имеет судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ, либо по ст. 264.3 УК РФ), ему также грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, если за рулем оказался собственник транспортного средства, закон предусматривает конфискацию автомобиля (п. «д» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного-процессуального кодекса РФ).

Административная ответственность для лишенцев, которые сели за руль (если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния), предусмотрена в виде штрафа в размере от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей либо обязательных работ на срок от 150 до 200 часов.

Москва, Зоя Осколкова

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