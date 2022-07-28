Южные аэропорты России вновь оставили закрытыми

Росавиация в 26-й раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России, сообщается на сайте ведомства.

Режим закрытого неба продлен до 03:45 мск 5 августа. По-прежнему не функционируют аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее запрет на полеты в эти аэропорты был продлен до 30 июля.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, полеты гражданских самолетов в 11 российских аэропортов были ограничены 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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