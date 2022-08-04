В России вдвое выросло число жертв ДТП с электросамокатами

В России за первые шесть месяцев 2022 года произошло 370 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатами. В них погибли шесть человек. Об этом говорится в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

«За шесть месяцев 2022 года произошло 370 ДТП с участием СИМ, в которых шесть человек погибли и получили ранения 382. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 174%, число погибших – на 100%, раненых – на 176,8%», – сказано в обзоре.

Наибольшее количество аварий с СИМ зарегистрировано Москве (94), Санкт-Петербурге (57) и Краснодарском крае (26). Кроме того, в пятерку антилидеров вошли Нижегородская (18) Свердловская (16) и Кемеровская области (11).

«За отчетный период наибольшее количество (78,8%, или 288) ДТП с участием СИМ зарегистрировано как наезд на пешехода, 13,5% (50) – столкновение, на другие виды ДТП в сумме приходится 8,6% (32) происшествий», – отмечается в обзоре.

Треть происшествий с СИМ произошли на пешеходных переходах и в местах, где разрешено движение исключительно пешеходам (тротуар, пешеходная дорожка, пешеходная зона). Еще треть – на выездах с прилегающих территорий и перекрестках. Из попавших в ДТП СИМ почти 70% принадлежали физлицам, 30,9% были арендованными.

Москва, Зоя Осколкова

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