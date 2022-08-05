В России на четверть выросло число штрафов с дорожных камер

В первые шесть месяцев 2022 года число административных дел в отношении нарушителей ПДД по материалам с дорожных камер выросло на четверть. Об этом говорится в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

По данным центра, подразделения ГИБДД в первом полугодии возбудили 79,5 тысячи административных дел в отношении нарушителей по материалам, полученным с дорожных камер, что на 24,4% больше, чем годом ранее.

Кроме того, сотрудники ГИБДД самостоятельно (через штрафы, предупреждения, отстранения от управления и прочее) пресекли более 10,5 тысячи административных правонарушений, что 7,1% меньше, чем в аналогичный период 2021 года.

В общей сложности было выписано более 88,5 тысячи штрафов на сумму более 61,9 млрд рублей, вынесено более 280 тысяч предупреждений, зафиксировано свыше 150 тысяч лишений прав. В 71,4 тысячи случаев в качестве наказания предусмотрен административный арест. 167 тысяч производств по делам административных правонарушений было прекращено по различным причинам.

Москва, Зоя Осколкова

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