Мост через Амур переведут в платный режим работы

Тестовый период работы автомобильного моста через реку Амур успешно завершен. Участники движения с 10 августа должны будут оплачивать проезд, сообщили в минтрансе Приамурья.

«Автомобильный мостовой переход между российским и китайским городами Благовещенск и Хэйхэ завершает работу в тестовом режиме, что означает переход на платную систему проезда. С 10 августа плату необходимо вносить при въезде на мост», – говорится в сообщении.

Плата составит от 1030 до 9540 рублей в зависимости от высоты автомобиля и количества осей.

Грузовое движение по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ было открыто 10 июня. Хотя строительство завершили в ноябре 2019 года, а в мае Минстрой РФ выдал разрешение на введение его в эксплуатацию. Открытие отложили из-за ковидных ограничений в России и Китае.

Сандарово, Наталья Рязанова

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