По мосту между Россией и КНР проехали первые грузовики

Власти открыли грузовое движение по автомобильному мосту между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Министр транспорта РФ Виталий Савельев, вице-премьер РФ Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков участвовали в церемонии удаленно по видеотрансляции.

С российском стороны в Китай отправились восемь тягачей на экологически чистом топливе и отвезли в Китай соевое масло и пиломатериалы. Из Китая им навстречу также выдвинулись восемь грузовиков с автомобильными шинами и комплектующими для электрооборудования.

«В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск-Хэйхэ имеет особое символическое значение. Он станет ещё одной нитью дружбы между народами России и Китая. Развивая приграничную инфраструктуру, мы создаем условия для развития экономики обеих стран, улучшению жизни граждан», – цитирует Трутнева пресс-служба правительства Амурской области.

Министр транспорта РФ напомнил, что российские перевозчики очень ждали открытия моста, ведь он позволит сократить расходы по доставке грузов. Виталий Савельев уверен, что мост между Благовещенском и Хэйхэ станет «драйвером развития» приграничных регионов обеих стран.

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал историческим событием открытие движения по мосту. Теперь Приамурье сможет реализовать свой транзитный потенциал, уверен он.

«По мосту каждый день смогут проезжать более 600 грузовых автомобилей. Современные пункты пропуска в перспективе способны обеспечить до 4 млн тонн грузов и 2 млн пассажиров ежегодно. На первом этапе будет работать только грузовое сообщение», – пояснил глава региона.

В планах области построить еще два перехода на китайскую территорию: мост Джалинда – Мохэ и железнодорожный мост Благовещенск-Хэйхэ. Переговоры с КНР уже ведутся, но оба проекта пока в дальней перспективе, добавил Василий Орлов.

С 11 июня мост перейдет в полноценный режим работы: с 8 до 23 часов ежедневно.

Строительство моста началось в декабре 2016 года сразу с двух берегов Амура. Работы велись круглосуточно с участием 960 человек только с российской стороны. Российская и китайская стороны построили по половине от длинны моста в 1080 метров. Стыковка произошла 31 мая 2019 года.

Общая протяженность мостового перехода составила 20 км с учетом подъездных путей и моста через протоку Каникурганскую. При строительстве использовали только российские материалы: от опор до метизов.

Трансграничный мост построили по уникальной модели – за счет внебюджетных источников. Работы вела совместная концессионная российско-китайская компания. Готовый мост стал собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян, чьи зоны ответственности разделила российско-китайская граница.

Автомобильный переход был полностью закончен в ноябре 2019 года, а в мае Минстрой РФ выдал разрешение на введение его в эксплуатацию. Но движение не открывали из-за ковидных ограничений в обеих странах.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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