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Вторник, 12 мая 2020, 09:41 мск

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Минстрой принял в эксплуатацию мост в Китай через Амур

Фото: Минвостокразвития

Минстрой РФ выдал разрешение на введение в эксплуатацию первого автомобильного моста в Китай через Амур в районе Благовещенска к китайскому Хэйхэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Отмечено, что мост будет запущен в эксплуатацию сразу после снятия ограничений, установленных в связи со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа. «Если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мостовой переход начал бы работу после выдачи разрешения», – указано в сообщении.

Возводить мост закончили в ноябре 2019 года. Строительство запланировали шла более 20 лет назад, но приступили к нему относительно недавно. Соглашение о строительстве подписали в 2015 году, когда президент России Владимир Путин посетил Китай. Мост строился совместными усилиями РФ и КНР.

Его длина составляет 1080 метров. С учетом подходов, его протяженность составляет около 20 км. По оценкам экспертов, после ввода моста в эксплуатацию грузооборот между Приамурьем и Китаем может вырасти в восемь раз, с 500 тыс. тонн до 4 млн тонн в год. Также ожидается увеличение потока китайских туристов до до 2 млн человек в год.

Благовещенск, Иван Гридин

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