В России отзывают более 105 тысяч автомобилей Kia

Российский дилер Kia компания «Киа Россия и СНГ» отзывает в России 105 405 автомобилей модели Rio, изготовленных в 2013-2018 годах. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва автомобилей в ведомстве называют возможную внутреннюю неисправность модуля подушек безопасности Air bag, о чем может сигнализировать лампа неисправности (SRS) на приборной панели.

На всех автомобилях будет обновлено программноеобеспечение модуля Air bag, при необходимости его заменят.

Уполномоченные представители южнокорейского автоконцерна ООО «Киа Россия и СНГ» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Автовладельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, либо воспользоваться интерактивным поиском на сайте Росстандарта или специальным сервисом на сайте Auto.ru.

Москва, Наталья Петрова

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