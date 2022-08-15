Минтранс готовится узаконить перестановку запчастей на самолетах

Минтранс России начал разработку поправок в законодательство, разрешающих авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка в условиях санкций. Их могут утвердить в марте 2023 года. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна замминистру транспорта Игорю Чалику и на источник в Росавиации.

Тасун обратился в Министерство транспорта с просьбой узаконить каннибализацию самолетов, то есть перестановку исправных компонентов с одних воздушных судов на другие. В письме он указал, что подобные меры необходимы, когда на двух самолетах одновременно зафиксировано по одному отказу различных запчастей. Тогда можно переставить исправный компонент с одного самолета на другой, чтобы из двух смог полететь хотя бы один, полагают в АЭВТ. Более того, предлагается разрешить перестановку запчастей между самолетами разных перевозчиков, а не только внутри парка одной авиакомпании.

Надо отметить, что этот вопрос также поднимался в июле на конференции в Росавиации по теме эксплуатации самолетов.

В настоящее время отечественное законодательство не предусматривает возможности разборки самолетов. «Это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов», – заявили перевозчики.

АЭВТ предлагает узаконить этот процесс через корректировку мартовского постановления правительства №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» и его авиационной части. В случае снятия запчасти с самолета должен оформляться талон годности, а также проводиться анализ годности и состояния. При этом компонент должен пройти повторную оценку и тестирование компонента после установки на другой самолет.

По сведениям издания, в Минтрансе уже разрабатывают соответствующие поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП №285). Они могут быть утверждены в марте следующего года.

В пресс-службе Минтранса подтвердили разработку документов, направленных в том числе на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских судов.

«Вместе с тем в рамках действующего законодательства процедура установки компонентов полностью урегулирована», – подчеркнули в министерстве. Там упомянули про положения ФАП-246 («Требования к юрлицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки»), согласно которым «эксплуатант обеспечивает поддержание летной годности воздушных судов».

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти. В частности, отмечалось, что «Аэрофлот» начал разбирать один Sukhoi Superjet и один Airbus A350. Запчасти, по сведениям агентства, снимают и с других лайнеров перевозчика – Boeing 737 и Airbus A320.

Москва, Наталья Петрова

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