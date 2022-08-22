Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлили в 30-й раз

Росавиация в 30-й раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга Россия.

Режим закрытого неба будет действовать минимум до 03:45 мск 29 августа, говорится в сообщении ведомства. По-прежнему запрещены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Остальные российские аэропорты работают штатно.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России действует с начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. Изначально запрет вводили до 2 марта, но затем многократно продлевали.

Москва, Наталья Петрова

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