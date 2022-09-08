11 аэропортов России останутся закрытыми еще на неделю

Росавиация в 33-й раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России.
Режим закрытого неба будет действовать до 03:45 мск 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Полеты запрещены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают штатно.
Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов действует с 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине. Изначально запрет вводили до 2 марта, но затем многократно продлевали.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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