11 аэропортов России останутся закрытыми еще на неделю

Росавиация в 33-й раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России.

Режим закрытого неба будет действовать до 03:45 мск 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Полеты запрещены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов действует с 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине. Изначально запрет вводили до 2 марта, но затем многократно продлевали.

Москва, Наталья Петрова

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