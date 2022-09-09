Минтранс подготовил запрет на проезд самокатчиков по «зебре»

Запрет для самокатов пересекать дорогу на пешеходной «зебре» создаст безопасные условия в зоне переходов, считают в Минтрансе. Министерство подготовило проект постановления о запрете, которое вскоре планирует внести в правительство.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», – цитирует сообщение Минтранса РИА Новости.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил министерству ввести 30-метровую зону вокруг нерегулируемых пешеходных переходов, где электросамокаты должны были сбавлять скорость. В Минтрансе ответили, что этот вопрос уже проработан, а проект постановления готовят к внесению в правительство. Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти при правительстве уже одобрила проект документа.

Напомним, в Крыму разработали правила для пользователей электросамокатов. В них рекомендовано спешиваться перед пересечением дороги по «зебре».

Москва, Наталья Рязанова

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