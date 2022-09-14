Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен в 34-й раз

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России еще на неделю.

Режим закрытого неба будет действовать как минимум до 3:45 мск 22 сентября, говорится в сообщении ведомства.

По-прежнему не будут принимать самолеты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиция рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают штатно, сказано в сообщении.

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов действует с начала военной спецоперации на Украине. Изначально запрет вводили до 2 марта, но затем многократно продлевали. Сегодняшнее продление запрета полетов стало по счету 34-м с февраля.

Москва, Наталья Петрова

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