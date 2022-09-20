11 аэропортов России останутся закрытыми еще на неделю

Росавиация в 35-й раз продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России.

Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не будут принимать самолеты до 03:45 мск 28 сентября. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Режим запрета полетов в 11 российских аэропортов действует с начала военной спецоперации на Украине. Изначально запрет вводили до 2 марта, но затем многократно продлевали.

Москва, Наталья Петрова

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