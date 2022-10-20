Росавиация в 39-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов

Росавиация в 39-й продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов в центре и на юге России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Аэрогавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты останутся закрытыми до 28 октября 03:45 мск. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Российским авиакомпаниям вновь выдана рекомендация организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим закрытого неба для 11 аэропортов введен после начала специальной военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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