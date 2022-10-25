Южнокорейская компания Kia может прекратить продажи авто в России

Руководство южнокорейской компании Kia может приостановить продажи своих автомобилей в России. При этом обслуживание уже проданных машин сохранят. Об этом сообщает издание издание Dailyan.

Как заявил начальник отдела финансов и экономики, исполнительный вице-президент компании Чон У Чжон, конфликт на Украине продолжает оказывать влияние на ситуацию на российском автомобильном рынке.

«Существует вероятность закрытия российского рынка в следующем году, и компания продолжит представлять только сервисные услуги. Проблемы с поставками полупроводниковых материалов для транспортных средств постепенно решаются, но перебои в производстве автомобилей, вероятно, продолжатся, так как украинский кризис продолжает оказывать влияние», – отметил Чон У Чжон.

Kia производила автомобили в России на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что Hyundai также решает судьбу своего предприятия в России. Одним из вариантов является его продажа.

Сеул, Зоя Осколкова

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