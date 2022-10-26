Российские авиакомпании переходят на отечественную систему бронирования билетов

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 в среду, 26 октября, заявили, что переходят на отечественную систему бронирования авиабилетов. При этом в S7 заявили, что Основные сервисы для путешественников уже доступны как онлайн, так и офлайн. В «Аэрофлоте» сообщили, что сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что авиакомпания «уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок». «Начиная с 14:00 мск. 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск. 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота» полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов. Пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо будет установить новую версию приложения. На платформе iOS мобильное приложение не будет доступно» – сообщили в «Аэрофлоте» и уточнили, что «во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию».

В свою очередь, авиакомпания S7 в своем Telegram-канале сообщила, что в среду, 26 октября, перешла на российскую систему бронирования авиабилетов.

«С помощью сервисов можно купить билеты, а также обменять и оформить их возврат, выбрать место, купить багаж и выполнить ряд других дополнительных услуг», – сообщили у авиаперевозчика.

Следует отметить, что российские авиакомпании переходят с системы Amadeus на отечественную ORS. ORS – российская компания, занимающаяся разработками IT-решений для авиаотрасли и туристического рынка. Компания уже сотрудничает с «Аэрофлотом», S7, «Уральскими авиалиниями», Внуково, Ozon и другими.

Москва, Иван Бабурин

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