Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования билетов

Все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования билетов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

«Все отечественные авиакомпании завершили переход на российские системы бронирования. 53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП)», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что таким образом обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, а также независимость пассажирских перевозок от иностранных систем.

Авиперевозчики выбирали из двух российских систем бронирования – «Леонардо» (разработчик АО «Сирена Трэвел» совместно с «Ростехом») и «ТАИС» (АО «ОРС»).

«Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров», – заявил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов (цитата по «Прайм»), отметив, что все расчеты внутри систем ведутся в рублях.

Ранее правительство России поручило российским авиакомпаниям перейти на отечественные системы бронирования в связи с тем, что крупнейшие зарубежные системы бронирования прекратили сотрудничество с ними из-за военной спецоперации на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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