Власти решили соединить дорогами курорты Кубани, Адыгеи и КЧР

Правительство РФ прорабатывает вопрос организации прямых сообщений между курортами Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкесской Республики. В планах строительство автодороги и железнодорожной ветки, сообщает пресс-служба кабмина.

В Адыгее создают всесезонный горный экокурорт «Лагонаки», а в Краснодарском крае – круглогодичный горный и бальнеологический курорт «Долина Васта». Для удобства туристов курорты горного кластера Сочи и «Лагонаки» планируется соединить новой автодорогой, а от сочинских курортов к «Архызу» в КЧР проложить железнодорожные пути. Проект создается в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Всё это отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, где будут создаваться рабочие места и развиваться малый и средний бизнес. А для российских туристов из всех 89 субъектов, включая новые территории, появятся новые возможности для отдыха», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он поручил разработку дорожной карты министерствам транспорта, строительства, экономического развития, финансов, природных ресурсов и экологии. В группу разработчиков также включили Росжелдор, «Автодор», «РЖД», «Туризм.РФ» и «Кавказ.РФ».

Москва, Наталья Рязанова

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