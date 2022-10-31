В России снизилось число аварий по вине пьяных водителей

Число ДТП с пьяными водителями в России за последние девять месяцев снизилось почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в Госавтоинспекции.

В общей сложности на российских дорогах с января по сентябрь 2022 года зафиксировано 10 030 аварий с участием водителей с признаками опьянения. «В это число входят ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и те автоаварии, которые совершили водители, отказавшиеся от медицинского освидетельствования. Это на 16,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.

В ДТП с пьяными водителями погибли 2174 человека, что на 26,8% меньше, чем в прошлом году. Количество раненых также снизилось на 17,2% до 13,2 тысячи человек.

По мнению ГИБДД, снижение показателей – это во многом результат планомерной информационно-пропагандистской и просветительской работы Госавтоинспекции по формированию в обществе устойчивого негативного отношения к пьянству за рулем и изменению поведенческих установок водителей.

Москва, Зоя Осколкова

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