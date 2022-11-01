Водителей будут штрафовать за неправильную резину

Водителей в России будут штрафовать за использование летних покрышек в зимние месяцы и шипованных – летом. МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобилей, сообщает газета «Коммерсантъ». Ожидается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года.

По сведениям издания, МВД уже направило новую редакцию этого перечня в Аналитический центр при правительстве России. Он является частью постановления правительства №1090, которым утверждены правила дорожного движения. На него, в частности, ссылается статья 12.5 КоАП, где содержатся санкции за управление авто с различными неисправностями – от перегоревших лампочек до неисправных тормозов.

Как отмечает газета, первая редакция нового перечня была опубликована в 2020 году, с тех пор в документ неоднократно вносились изменения. Затем работа над ним была приостановлена в связи с запретом править ПДД из-за регуляторной гильотины. В октябре текущего года кабмин снял запрет, и МВД активизировало работу.

Согласно новым нормам, штрафом будет грозить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой ABS, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах. Также санкции будут грозить за неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный производителем, а также за демонтаж штатного регулятора тормозных сил («колдуна»).

Кроме того, с декабря по февраль водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будет запрещено ездить на летних покрышках. В июне-августе запрет коснется шипованных шин – независимо от категории транспортного средства. Регионам при этом разрешат увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий. Этот норматив уже прописан в техрегламенте, однако ГИБДД за его нарушение не штрафует. После утверждения перечня такое право появится, пишет «Ъ».

Что касается существующего запрета на установку на одну ось шин разных размеров или типов (летняя/зимняя, с разными рисунками протектора), теперь это будет разрешено для временной установки на машину запаски.

Москва, Наталья Петрова

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