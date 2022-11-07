Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России

Росавиация в 42-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России.

Режим «закрытого неба» в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты будет действовать как минимум до 3:45 мск 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Остальные аэропорты России работают штатно.

Российским авиакомпаниям вновь выдана рекомендация организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения в работе 11 аэропортов РФ были введены после начала специальной военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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