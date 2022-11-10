Пассажиров с избытком вещей в ручной клади хотят снимать с рейса

С ужесточением правил по провозке ручной клади в салонах самолетов вырос риск задержек рейсов. Аэропорт Шереметьево предложил авиакомпаниям запрещать перевозку пассажиров, если те пришли на посадку с избытком вещей.

Росавиация летом потребовала от аэропортов жестко соблюдать требования о повторном досмотре личных вещей при сдаче в багаж, пишет «Коммерсант». На процедуры досмотра и переоформления ручной клади в багаж уходит от 20 минут и не менее 55 минут – с заходом в комнату ручного досмотра. Это может привести к задержке рейса и жалобам пассажиров на недостачи, если сотрудники аэропорта извлекут запрещенные предметы.

«Шереметьево Хэндлинг» предложила своим базовым авиакомпаниям отказывать пассажирам со сверхнормативной ручной кладью в перевозке. Помимо снятия пассажиров с рейса, в качестве альтернативы предлагается либо брать такую кладь в салон на свое усмотрение, либо отправлять такой багаж следующим рейсом.

Как пояснили изданию в ряде авиакомпаний, на практике перевозчики либо разрешают пронести вещи в салон, либо сдать в багаж без повторных осмотров (иногда и без доплаты, если у перевозчиков нет портативных кассовых аппаратов у гейта). В свою очередь в Минтрансе напомнили о недопустимости такой практики.

Собеседники в некоторых авиакомпаниях раскритиковали предложение Шереметьево, считая, что сложившаяся практика не вызывала проблем. А если обязать авиакомпании принимать на борт сверхнормативную кладь, это приведет к злоупотреблениям пассажиров.

Москва, Зоя Осколкова

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